Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook genç nüfusu platforma çekmek için kolları sıvadı. Zira Facebook'un yeni bir mesajlaşma uygulaması oluşturmak için çalışmalara başladığı platformda keşfedilen yeni kodlar ile deşifre oldu.

Ebeveynlerin çocuklarının mesajlaşmalarını okumasına imkan veren yeni uygulamanın 13-15 yaş aralığında olup Facebook'u kullanması aileleri tarafından yasaklanan kullanıcıları platforma çekmek için tasarlandığı düşünülüyor.

Söz konusu kodu ilk keşfeden kişi olan Cory Weinberg'e göre, yeni uygulamanın adı 'Talk' olacak.

Aynı iddiaya göre, Talk'u kullanmak için Facebook hesabı açmaya gerek olmayacak.