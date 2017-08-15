Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Proje kapsamında, Türkiye’nin ilk kalıcı e-ticaret eğitim ofisi İzmir’de açıldı. Ofisin açılışında konuşan Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, projeyle KOBİ’lerin uygulamalı eğitimlerle hem e-ticarete girmek isteyen firmaların hem de mevcut satıcılarının işini kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Kantarcı “Bu proje, satıcılarımızla bulundukları bölgelerde birebir iletişim kurarak onların e-ticaretle ilgili eğitim programlarımızdan yararlanmasını sağlayacak. Ayrıca KOBİ’leri e-ihracata hazırlayacak” dedi. Kantarcı projeyle yıl sonuna kadar 500 KOBİ’yi e-ticaret sektörüne kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti. Gittigidiyor Satıcı Gelişimi Direktörü Bahadır Kılıç da İzmir’in yanı sıra Bursa ve Ankara’da da bir ofis açmayı planladıklarını belirterek “Eğitimde günümüz e-ticaret dünyası genel hatlarıyla anlatılacak. Desteğimiz eğitim sonrasında da sürecek. Gerekli noktalarda satıcılara mentorluk yapacağız” diye konuştu.



Cepte casus var

Google Play’de bulunan 4 binden fazla uygulamanın gizlice ses kaydı yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu iddia siber güvenlik firması Lookout’un yayınladığı bir rapor ile gündeme geldi. Yayınlanan rapora göre, bin ila 5 bin arası indirme rakamlarına sahip bu uygulamaların ses kaydının yanı sıra telefon numaralarını alma, arama yapma, kısa mesaj gönderme ve Wi-Fi erişim noktaları hakkındaki bilgileri edinme gibi işlemleri de gerçekleştirebildiği belirtildi.