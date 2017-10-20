Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple’ın iki yeni telefonu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye’de ilk kez bu gece yarısı satışa sunuldu. Konya’da bir alışveriş merkezinde kuyruğa girenler yeni telefonlarına kavuşmak için heyecanla bekledi. Saatler 00.01’i gösterdiğinde akıllı telefonların satışı başladı. Yeni telefonlarını alan vatandaşlar ise heyecanlı olduklarını belirterek, yeni iPhone’nin tasarımının daha çok dikkat çektiğini söyledi.

Türkiye genelinde ilk satışlardan birisinin de Konya'da gerçekleşeceğini belirten firma müdürü Mustafa Özgür, “Bugün ilk iPhone’larını alanlara bugüne özel kampanya yaptı firmamız. İlk telefonlarını alanlara bir hediye verildi. Biz de müşterilerimizle birlikte güzel bir anı yaşadık. Kullanıcılarımız memnun. Daha önceden ön ödeme yapmış müşterilerimiz vardı. Sabırsızlıkla bekleyenler vardı” şeklinde konuştu.