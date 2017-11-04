Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple'ın iPhone kuyruklarından haber gelmeye devam ediyor. Bugün satışa çıkan iPhone X için dünden beri yoğun kuyruklar oluştu. Erkenden cihaza kavuşmak isteyen kullanıcılar saatler öncesinden mağaza önüne kamp kurdu. Avustralya'da bir çocuk ise bu durumdan gayet güzel istifade etmiş gibi görünüyor.

Sidney'de Lee Cselko adlı bir çocuk, geçtiğimiz gün büyük Apple Store'un önünde küçük koltuğuyla sıraya girdi ve beklemeye koyuldu. Kuyruk artınca koltuğunun üzerine beyaz tahtaya sırasını sattığını yazdı ve telefon numarası da ekledi. Sonrasında ise bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımında da "Gerçekten şu anda iPhone X'i ister misiniz?" tarzı bir mesaj yazdı.

Cselko, bu hamlesiyle bir süre sonra 25. sıradaki yerini başka birisine sattı. Daily Mail'in haberine göre birisi bu sıra için 500 $ ödemiş. Belki birisi küçük çocuğun bu akıllıca ticari hamlesini ödüllendirmek için fazladan para vermiş de olabilir ancak sonuçta bu ticareti gerçekleştirmeyi başarmış.