Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zararlı yazılımlarla birlikte artık sadece bilgisayar, tablet veya telefon değil akıllı ev aletleri de birer truva atına dönüşüyor. Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, yenilenen efsanevi ESET NOD32 Antivirüs’ün yanı sıra ESET Internet Security, ESET Smart Security Premium ve ESET Multi-Device Security yazılımları ile televizyon, buzdolabı ya da çamaşır makinesi gibi internet bağlantılı yeni nesil cihazlar da koruma altına alıyor. Nesnelerin İnterneti (IoT) olgusunu temel alan Akıllı Ev İzleyici, kişisel Wi-Fi ağını kullanan tüm internet bağlantılı cihazları görüntülüyor ve bu cihazlara yönelik izinsiz erişimler konusunda uyarıyor. Akıllı Ev İzleyici, modem ve routerlerı güvenlik açıklarına karşı tarıyor ve önerilerde bulunuyor.