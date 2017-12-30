Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde, eskidiğinde ya da şarjı azaldığında bataryanın aniden kapanmasını önlemek için eski iPhone modellerini gizlice yavaşlattığını kabul eden Apple, bunun için özür diledi. Amerikan teknoloji devi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Özür dileriz. Herhangi bir Apple ürününün kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya kullanıcı deneyiminin kalitesini düşürecek bir şey asla yapmadık ve yapmayacağız" ifadelerine yer verdi. Batarya değişimlerinde 50 dolarlık indirim yapılacağını açıklayan Apple, batarya değişim fiyatının 79 dolardan 29 dolara indirileceğini belirtti. Apple, ayrıca, 2018'de, kullanıcıların bataryaların durumunu daha iyi takip etmeleri için işletim sisteminde güncelleme yapılacağını duyurdu. Şirketin iPhone 6, 6S, SE ve 7 modellerini yavaşlattığı açıklaması sonrasında farklı eyaletlerden Apple hakkında toplu ve bireysel davalar açılmıştı.