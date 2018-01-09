Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2018 Las Vegas’ta kapılarını ziyaretçilere açtı. Teknoloji dünyasının bu en büyük buluşmasına robotlar, akıllı evler, televizyonlar, otomobiller ve akıllı telefonlar damgasını vurdu. Tüketici elektroniğinde her cihaz yapay zekâ ile akıllanırken, ayrıca farklı markalarda akıllı lambadan kilide onlarca akıllı küçük eşya fuarda görücüye çıktı. Fuarda en dikkat çeken ürünler ise retro modeller oldu. 1980-90’lı yıllarda hayatımıza giren bir çok ürün teknolojiyle yeniden hayat buldu. Volkswagen’ın 70-80’li yılların en ünlü araçlarından biri olarak gösterilen ve “hippi minibüsü” olarak anılan efsane modeli I.D. Buzz modeli CES’te tüketicilerle buluştu. Elektrikli olarak yeniden tasarlanan I.D. Buzz, Nvidia’nın Drive IX platformunu sayesinde sahibini ve güvenilir kişileri tanıyor ve kapılarını açıyor. 369 beygirlik bir motor ile gelecek araç, 100 km hıza ise 5 saniye gibi bir süre içerisinde çıkıyor. 40 dakikada hızlı şarj olan Volkswagen I.D. Buzz, tek şarjla da 482-500 km arasında yol gidiyor. Serinin 2022 yılında satışa çıkması bekleniyor.

90’ların en çok ilgi gören el bilgisayarı Psion da retro modeliyle yeniden tasarlandı. Fuarda tanıtılan 5,9 inç ekran büyüklüğündeki Psion, çift sim kart desteği sunuyor. QWERTY klavyesi ile geçmişe vurgu yapan Psion, 10 çekirdekli işlemci, 64 GB depolama, 4G, Wi-Fi, bluetooth ve 2xUSB-C bağlantı özellikleriyle dikkat çekiyor.



35 DAKİKADA YÜZDE 88 ŞARJA ULAŞIYOR

Tesla’nın rakibi Byton da yeni konsept SUV modelini CES’te görücüye çıkardı. Direksiyonda ve ön konsolun neredeyse tamamını kaplayan dokunmatik ekranla gelen Byton, 5 farklı özellikle rakiplerinden ayrılıyor. Direksiyondaki fiziksel tuşlarla desteklenen dokunmatik ekrana, ön göğüsteki toplamdaki 40 inçlik ekran eşlik ediyor. Amazon Alexa ile beraber sesli asistan desteği sunan otomobil, hem sesli hem de hareketli komutları destekliyor. Yüzde 80 şarja sadece 35 dakikada ulaşabilen otomobil tam şarjla 250 mil yol gidiyor. Byton SUV konseptinin 45.000 dolar fiyat etiketiyle 2020 yılında Amerika’da satışa çıkması bekleniyor. ABD’den önce ise 2019 yılında Çin’de satışa sunulacak.