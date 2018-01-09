Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple tarafından eski model iPhone telefonlarının bilerek yavaşlatılması ve performansının düşürülmesiyle ilgili Paris’te mahkeme, ön soruşturma başlattı. Fransa’da 17 Ağustos 2015’ten beri yasak olan “programlanmış eskitme” suçu ile iPhone yasa çıkış tarihinden bu yana Fransa’da sattığı iPhone’lar için ceza alabilir. Öte yandan, 21 Aralık’ta Apple şirketi bilerek telefonların performansını düşürdüğünü açıklamıştı. Apple eski telefon bataryalarının dayanamayacağı dolayısıyla performans düşürerek telefon ömrünü uzatma hedefini gerekçe göstermişti.