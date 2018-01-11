Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla eski telefonları bilerek yavaşlattığını kabul etmiş ve kullanıcılarının tepkisini çekmişti. Birbiri ardına gelen davalar sonucu firma bu kararından geri adım atarak özür dilemiş ve yavaşlatılan bataryaların değişimi için bir kampanya başlatmıştı.

Benzer bir haber bu sefer Microsoft cephesinden geldi. Meltdown ve Spectre bellek açıklarının yamalarının bilgisayarları yavaşlatacağı bir süredir konuşuluyordu. Konuyla ilgili resmi açıklama en yetkin ağız Microsoft'tan geldi.

Microsoft gerçekleştirdiği birkaç benchmark testi ardından sonucu açıkladı. Buna göre, söz konusu yamalar bazı modellerin yavaşlamasına neden olacak.

Şirket, Spectre'in ikinci varyantı için hazırlanan yamanın 2015 ve öncesine ait sistemlerde gözle görülür performans düşüşüne sebep olacağını açıkladı.