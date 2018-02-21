Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de Chicago şehrinde yaşayan bir kadın, 2015 yılında Paris'te turist olarak bulunduğu sırada yaşanan terör saldırılarında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle Twitter, Facebook ve Google'a dava açtı.

Chicago Sun-Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD vatandaşı Mandy Palmucci, geçen hafta Chicago Federal Bölge Mahkemesine açtığı davada, şirketleri örgüt üyelerine erişim ortamı sağlayarak DEAŞ'ın gelişmesine ve yayılmasına yardım etmekle suçladı.

Terör saldırısında yara almasa da duygusal açıdan mağdur olduğunu belirten Palmucci, dava dilekçesinde olay sırasında Paris'te silahlı saldırıya uğrayan kafelerden birinde bulunduğunu kaydetti. Kafeye yapılan saldırıda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Paris'te 2015 yılında şehrin 1'inci, 10'uncu ve 11'inci bölgelerinde eğlence merkezleriyle Ulusal Stadyum'da silahlı ve bombalı terör saldırıları yaşanmıştı. Saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetmişti.

Daha önce terör saldırılarıyla ilgili internet ve sosyal medya şirketleri aleyhine farklı ülkelerde benzeri davalar açılmış fakat mahkemeler internet şirketlerinin kullanıcıların yüklediği içeriklerden sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davaları reddetmişti.