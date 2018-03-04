Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİM Aktüel'e göre, 9 Mart 2018'den geçerli olacak iPhone X 64 GB kapasiteli model resmi fiyatı olan 6099 TL yerine 1100 TL indirimle 4999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. iPhone X satışının en büyük farkı ise BİM'in ilk kez piyasaya çıkış tarihi yeni olan biri ürüne indirim yapması. Türkiye'de yaklaşık 3 ay önce satışa çıkan iPhone X'in fiyatının hızlı bir şekilde düşmesi tüm teknoloji perakendecilerini de olumsuz etkileyecek. Diğer satıcılarda şu anda 5 bin 500 TL civarına kadar düşen Apple'ın yeni modelinin BİM'in bu indirimi karşısında Türkiye'deki satış fiyatının daha da aşağı çekilebileceğini gösteriyor.

BİM İPHONEX FİYATI NE KADAR?

Bir BİM mağazasına asılan afişle yapılan duyuruya göre BİM Aktüel satışları çerçevesinde 9 Mart'ta iPhone X satışa çıkacak. iPhone X 64 GB kapasiteli model resmi fiyatı olan 6099 TL yerine 1100 TL indirimle 4999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ayrıca model, 2 yıl Apple Türkiye garantisine de sahip durumda.

