Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dropbox, Inc. adlı firmanın 21 dolardan halka arz edilen hisseleri bugüne 29 dolardan başladı.

İlerleyen saatlerde Dropbox'ın hisse başına değeri 31,60 dolara kadar yükselerek yüzde 50,5 prim yaparken, piyasa değeri de yaklaşık 12 milyar dolar oldu.

Dropbox'ın geçen ay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı başvuruya göre, uygulamayı dünya genelinde 500 milyon kişi kullanırken, bunların 11 milyonunu kayıtlı kullanıcılar oluşturuyor.

SEC başvurusuna göre, şirket geçen sene 1,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Twitter IPO'sunu geçti

Dropbox'ın değerinin 12 milyar dolara ulaşmasıyla şirketin piyasa değeri Twitter'ın IPO'sunu geride bıraktı.

Sosyal paylaşım uygulaması Twitter'ın Eylül 2013'teki halka arzında firmanın piyasa değeri ilk gün sonunda 11 milyar dolar olmuştu.

Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin Mart 2016'daki IPO'sunda ise şirketin piyasa değeri ilk günün sonunda yaklaşık 36 milyar dolar olmuştu.