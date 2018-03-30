Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren 17 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.



SPK'nın haftalık bülteninde konu ile ilgili yer alan bilgilere göre Kurul, izinsiz işlem gerçekleştirdiği belirlenen xtrade.com, anadoluforex.com, capmbeu.com, karkapital.com, trade360.com, yatirimfx.com, markets53.com, cryptofx500.com, liberalfx.com, klasfx13.com, fbs-turkey.com, galafx3.com, lp.galafx3.com, avatradeturkish.com, adminmarkets2.com, limitforex4.com ve forekstur.com sitelerine erişim engeli için harekete geçti.