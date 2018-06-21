Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bithumb'tan yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının borsada işlem gören çok sayıda dijital para birimine ait blok zinciri şifrelerini ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada hangi kripto para türlerine ait şifrelerin ele geçirildiğine dair bilgi verilmezken hırsızlıktan kaynaklanan zararın 35 milyar won (yaklaşık 150 milyon lira) olduğu kaydedildi.

Bithumb, hırsızlığın fark edilmesinin ardından borsadaki won cinsinden takasları geçici durdurdu.

Yetkililer, kullanıcıların hırsızlıktan kaynaklanan kayıplarının tazmin edileceğini açıkladı.

Ülkede son dönemde kripto para borsalarına yönelik siber saldırıların arttığı gözleniyor. Ay başında Coinrail adlı küçük bir borsaya yapılan saldırıda 37 milyon dolar değerinde kayıp yaşanmıştı.

Güney Kore, dünyanın en büyük sanal para borsalarına ev sahipliği yapıyor. Ülkede yaklaşık 2 milyon kişinin sanal para birimlerine yatırım yaptığı tahmin ediliyor.

Sana para ticaretini izleyen CryptoCompare internet sitesine göre, dünyada Bitcoin takaslarının yüzde 5'i Güney Kore para birimi won ile yapılıyor. Ülkede diğer kripto para birimlerinde de büyük oranlarda alım satım yapıldığı belirtiliyor.

Güney Kore mali otoriteleri son dönemde spekülatif değerlendirmelerin görüldüğü piyasada oluşabilecek muhtemel bir balon etkisine karşı denetimleri artırmaya başlamıştı. Son alınan tedbirlerle ülkede bankaların müşterilerine alım satım için sanal para hesapları açması yasaklanmıştı.

Blok zinciri teknolojisini kullanan dijital para birimleri para transferlerinin güvenli gerçekleştirilmesi için her transferde ayrı bir şifreli kodun üretilmesini gerektiriyor. Kripto para borsaları, bu türden varlıkları kendi sistemlerinde işleme koyabilmek için karmaşık algoritma zincirlerden oluşan bu kodlara ait anahtarlar kullanıyor. Bilgisayar korsanları, sistem bilgisayarına sızarak bu anahtarları ele geçirip varlıkları çalabiliyor.