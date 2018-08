Türkiye Gazetesi

Herkesin sıklıkla kullandığı her anını paylaştığı Facebook çöktü. Saat 19:00 itibarıyla girilemiyor.Kullanıcılar hesaplarını açmaya çalışınca şok geçirdi. Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor? Face neden açılmıyor? Bir ara Facebook aplikasyonları üzerinden kısa bir süre paylaşım yapılabilmişti. Resmi bir açıklama yok fakat otomatik bilgilendirme mesajı geliyor.



Kullanıcılar bu ekranla karşı karşıya kalıyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal platformu olan Facebook, milyarlarca kullanıcıya sahiptir. Sosyal medyada aktif olarak hizmet vermektedir. Bu denli kullanılır olmasının en temel nedeni çok yönlü olmasıdır. Herhangi bir ücret talep etmeden hizmet veren bu platform son derece kolay ara yüzü ve sürekli gelen iyileştirmeleri sayesinde her yaştan, her kültür düzeyinden ve teknoloji konusunda bilgisi olan ya da olmayan her kesim tarafından rahatlıkla kullanılabilmesidir.

İletişimi kuvvetlendirme özelliği de bulunduran Facebook sayesinde, yıllardır görmediğiniz ilkokul arkadaşlarınızı bulabilir, resimlerini inceleyebilir ve sohbet edebilirsiniz. Sadece Türkiye’de 22 milyondan fazla Facebook üzerinden oyun oynayan kullanıcı bulunmaktadır. Online oyun oynayabileceğiniz en iyi platformlardan biri olan Facebook sayesinde keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Facebook Nedir?

Facebook temel anlamda bir haberleşme, fotoğraf veya video paylaşma, etkinlik ve topluluklar üzerinden bilgi alma platformudur. Son zamanlardaki eklentileri sayesinde pek çok ekstra özelliğe sahip olsa da, en temel özelliklerini bu kategoriler oluşturmaktadır. 2004 yılında Harvard Üniversitesi’nde okumakta olan Mark Zuckerberg tarafından, okul arkadaşları arasında kullanılmak üzere tasarlanmış olan Facebook zamanla şimdiki halini almıştır. Şuanda milyarlarca kullanıcısı olan bu platform, çoğu siteye üye olurken sizin için yeterli olacaktır. Yani İnstagram, Twitter, Pinterest gibi pek çok siteye sadece Facebook hesabınız ile giriş yapabilir, mail girmenize gerek kalmadan kullanmaya başlayabilirsiniz.

Facebook Ne İşe Yarar?

Facebook, resimlerinizi, videolarınızı, yazılarınızı paylaşmanıza olanak sağlar. Bu paylaşımları kendi adınıza açtığınız bir hesapla, kendi kurduğunuz bir grup veya toplulukla da yapabilirsiniz. Örneğin, felsefe ile çok yakından ilgileniyorsanız, felsefe ile ilgili bir grup, topluluk veya hayran sayfası kurarak, bu konuyla ilgili insanların da sayfanıza katılmasını sağlayabilirsiniz.

İş ve eğitim konusunda da son derece önemli bir yere sahip olan Facebook ile okulunuz veya işinize ait topluluklara üye olarak gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. Günümüzde üniversitelerdeki ders notları, ders iptal ve değişiklikleri dahi Facebook üzerinden gönderilmektedir. Facebook pek çok haber sitesi ve etkinlik alanı da barındırmaktadır. Arama kısmına istediğiniz sözcüğü yazarak hayran olduğunuz bir kişiyi, hobilerinizi, ilgilendiğiniz konuları

rahatlıkla bulup takip edebilirsiniz.

Sevdiklerinizin gönderilerini beğenebilir, yorum yazabilir ve Facebook’un yeni özelliği sayesinde, resimlerin altına üzgün, mutlu, kızgın, şaşkın gibi ifadeler bırakabilirsiniz. O anki ruh halinizi yansıtmak için kendinizin nasıl hissettiğini belirten durum değişiklikleri yapabilir, profilinizden ilişki durumunuzu ayarlayabilir, akrabalarınızı kendi sayfanıza anne, baba, kuzen vb. şekilde ekleyebilirsiniz.