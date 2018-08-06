Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de iletişim hizmeti veren 3 GSM operatörü, ortak bir açıklama ile Avcılar Belediyesi’nin baz istasyonlarına müdahalesine tepki gösterdi. Açıklamada, baz istasyonlarının kablolarının kesilmesi sebebiyle binlerce vatandaşın ses, SMS ve internet hizmetlerini alamadığına dikkat çekildi.

Son günlerde bölgede yaşanan iletişim problemi, önceki gün (4 Ağustos Cumartesi) akşam saatlerinde zirveye çıktı. Avcılar ve civarından saat 18.00 sıralarında operatörlerin çağrı merkezlerine gelen şikâyetlerde büyük bir yoğunluk başladı. Bunun üzerine GSM operatörleri sistemlerinde yaygın kontrol uyguladı. Saatler ilerleyip bölge sakinleri evine döndükçe şikâyetlerin daha da arttığı belirtildi. Yapılan incelemede ise baz istasyonlarının tahrip edildiği, kabloların kesildiği belirlendi. Bunun üzerine bir araya gelen Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yetkilileri, ortak tepki göstermeye ve açıklamayı da birlikte yapmaya karar verdi. Üç şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada “Son günlerde Avcılar Belediyesi sınırları içerisinde yıllardır hizmet sunan, ilgili kamu kurumları tarafından sürekli denetlenen baz istasyonlarına yönelik Avcılar Belediyesi tarafından yapılan hukuksuz müdahaleler (baz istasyonlarının tahribi, kablolarının kesilmesi gibi yöntemlerle) sonucunda binlerce vatandaşımız internet, ses ve SMS hizmetlerini alamaz durumda bırakılmıştır” ifadeleri yer aldı. Avcılar Belediyesi ise Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izni almadan kurulanlar dışındaki baz istasyonlarına müdahale etmedikleri savunmasını yaptı.

Haberleşme hakkına müdahale

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Avcılar’da yaşanan müşteri mağduriyetini, haberleşme hakkının elden alınması olarak değerlendirdi. Açıklamada, Anayasa’nın 22. maddesinde ‘Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir’ ibaresiyle güvence altına alınan haberleşme özgürlüğünün engellendiği belirtildi. Belediyenin rant hesabı içinde olduğu iddia edilen açıklamada, bir kamu hizmeti olan haberleşme hizmetinin rant uğruna engellenmesine yönelik girişimlere karşı hukuki adımların atıldığı ifade edildi ve “Devletimizin ilgili tüm kurumları bilgilendirildi. İrademiz dışında gelişen, vatandaşı mağdur eden problemin süratle çözülmesini umuyoruz” denildi.

Belediye neden istasyon istemiyor?

Avcılar’da meydana gelen problem sadece dün ve önceki gün değil, bir süredir devam ediyordu. Avcılar Belediyesi baz istasyonlarının yerlerinin değiştirilmesini istiyor. Ancak operatörler, gösterilen yerlerin iletişimin yaygın sağlanması için uygun olmadığını ifade ediyor. Çünkü antenin yüksekliği, açısı teknik analizler ve maksimum tüketiciye hizmet verecek şekilde belirleniyor. Belediyenin gösterdiği yerler ise çok kısıtlı aboneye hizmet vermeye imkân sağlıyor. GSM operatörleri, yurt dışında gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak değerlendirilen baz istasyonlarının, Türkiye’de sadece bir kira sözleşmesiyle konulduğunu, bunun da konuyu benzeri müdahalelere açık hâle getirdiğini ifade ediyor.