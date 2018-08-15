Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ABD’nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Vestel Venüs var” sözlerinin ardından gözler Apple ürünlerine çevrildi. Son 10 yılda iPhone 7 milyar dolar ödenirken TL bazında Türkiye’ye faturası ise bugünkü kurdan hesaplandığında 45 milyar lirayı buldu. ABD’den geçtiğimiz yıl 12 milyar dolarlık ithalat yapan Türkiye buna karşılık 8,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. ABD’den ithalat yapılan ürünlerin içerisinde ilk sırada ise elektronik cihazlar yer aldı. Microsoft ve Dell gibi ABD’li markaların satış yaptığı pazarda özellikle Apple’ın satışları öne çıkıyor. Türkiye’de iki tane mağazasıyla faaliyet gösteren Apple’ın akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 20’ler düzeyinde. Küresel rakibi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da işaret ettiği Samsung’un Türkiye’deki pazar payı ise yüzde 45’ten fazla. Ayda ortalama 200 bin adet satış yapan General Mobile, Casper ve Vestel gibi yerli markaların toplam payı da yüzde 20’ler seviyelerinde.

Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye’ye son 10 yılda ise toplam 142 milyonu aşkın yabancı marka cep telefonu girdi. Söz konusu telefonlar için ödenen tutar 24 milyar doları buldu. Türkiye’de 10 milyon kişi Apple markalı telefonlar kullanırken tüketicilerin iPhone modelleri için ödenen toplam tutar ise 7 milyar dolar oldu. Diğer bir deyişle Apple, Türk tüketicilerinin cep telefonu için toplam ödediği tutardan yüzde 29’luk payı kaptı. TL bazında kıyaslandığında 45 milyar lira harcama yapıldı.

BiP ve Yaani’yi bugünler için hazırladık

Erdoğan’ın ambargo çağrısı yerli ürün ve servislerin önemini bir defa daha ortaya koydu. Vestel, Casper ve GM gibi markalar tüketiciye uygun fiyatla yerli telefonlar sunarken, anlık mesajlaşma platformu BiP Whatsapp’a, yeri arama motoru Yaani Google’a, yerli müzik platformu Fizy de Spotify’e karşı alternatif olarak öne çıkıyor. Yerli platformları bugün için hazırladıklarını belirten Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, “Türkiye’nin mesajlaşma platformu BiP ile arama motoru Yaani, bugünün ihtiyaçlarına cevap veren yerli uygulamaların en iyi örneklerinden. BiP’i, Yaani’yi Fizy’i yaptığımızda ‘neden yapıyorsunuz ki yapılmışı var’ diyenleri hatırlayınca insanın içi sızlıyor” dedi.

Sektörümüzde babayiğit çok

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı gerekli çalışmalar ve düzenlemelerin yapılması durumunda iletişim teknolojileri pazarındaki yerlilik oranını yüzde 40 seviyelerine rahatlıkla çıkarabileceklerini söyledi. MOBİSAD olarak sektördeki bütün markalara eşit mesafede olduklarının altını çizen Turnacı, “Mevcut pazarımızda yerli markaların payını arttırmak için ilgili kurumlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sektörümüzde bu bilgi birikime sahip birçok firma mevcuttur. Çok net söyleyebiliriz ki, bizim sektörümüzde birçok babayiğit vardır ve tüm imkanları ile ülkemize hizmet etmeye hazırdır” şeklinde konuştu.