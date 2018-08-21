Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “iPhone”u boykot kararının ardından yerli ürünlere olan ilgiyi hazmedemeyenler bu defa da yerli cep telefonu ve servisleri karalamak için harekete geçti. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Türk mühendisleri tarafından geliştiren dijital servislerin kullanımı arttıkça yanlış ve kötü niyetli bilgiler içeren paylaşımların da artmaya başladığını belirterek “Türkler yapamaz’ gibi yıllardır kafalarımıza özenle yerleştirilmeye çalışan ve artık kurtulmamız gereken bir zihniyetin bilinçli olarak yürüttüğü bu karalama kampanyası, esas itibari ile ülkemizin dijital emperyalizme koşulsuz olarak teslim olmasını amaçlıyor. Turkcell olarak bir defa daha gururla belirtiyoruz ki BiP, Yaani, fizy, TV+, Dergilik, UpCall gibi servislerimizin hepsini kendi imkanlarımızla geliştiriyor ve bütün kullanıcı verilerini yerli veri merkezlerimizde saklıyoruz. Bu sayede en değerli varlığımız olan dijital verilerimizin yurt dışına çıkmasını engelliyoruz” dedi.



Türkiye için üreteceğiz

“Biz yaptıkça birileri rahatsız oluyor” diyen Terzioğlu şunları kaydetti: “Ankara’daki bir şirketin aynı şehirdeki müşterine reklam vermek için yurt dışındaki bir şirketin servisini kullanmasından rahatsız olmayanlar, Erzurum’daki bir şoförün yolunu bulmak için dünyanın diğer ucundaki bir şirketin altyapısını kullanmasından rahatsız olmayanlar, Adana’daki bir gencin çektiği fotoğrafları yurt dışındaki bir şirketin veri merkezinde saklamasından rahatsız olmayanlar Turkcell’in dünyaya açılma çalışmalarından rahatsız oluyor. Biz bunu yaptıkça bazılarının rahatsız olmaya devam edeceğini bilerek yeni servisler geliştirmeye ve var olan servislerimize yeni özellikler eklemeye devam edeceğiz. Dijital servislerimizin indirilme sayısının 110 milyonu aşması, biz geliştirdikçe halkımızın bize gösterdiği desteğin devam edeceğinin en büyük göstergesi. Turkcell, Türkiye için üretmeye devam edecek.”