Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iPhone’u boykot kararının ardından ithal telefonlara yönelik tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Kredili satışlara getirilen taksit sınırlaması GSM operatörlerinin kontratlı satışlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Eylül ayı içerisinde uygulamaya geçmesi beklenen düzenleme ile Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone mağazalarından faturaya ek 24 ay vade ile yapılan satışlar 6 ay ile sınırlandırılacak.

Öte yandan kredi yoluyla yapılan telefon satışlarında da yeniden düzenlemeye gidildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iki hafta önce yayınladığı yönetmelik ile kredi yoluyla cep telefonu satışlarında vadeyi 48 aydan 12 aya çekerek sınırlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot kararının ardından bu süre 12 aydan 6 aya indirildi. Kredili ve kontratlı satışlarda vade süresinin 6 ay olarak ile sınırlandırılmasıyla yüzde 80’i dışarıdan ithal edilen cep telefon satışlarının düşmesi ve tüketicinin yerel alternatiflere yönelmesi bekleniyor. Böylece 8599 TL’den satın iPhone x’in (256 GB) aylık taksit ücreti 1.500 liraya yaklaşırken iPhone x almak isteyenlerin tek taksit için en az bir asgari ücreti gözden çıkarması gerekiyor.

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