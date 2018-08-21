Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fabrikada önümüzdeki dönemde akıllı saat ve yapay zekâ destekli cihazların da üretilmesi planlanıyor. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikada yılda 300 bin telefon, 200 bin tablet ve 100 bin adet akıllı saat üretilebilecek. 2019 yılında bu kapasitenin tamamının kullanılması hedefleniyor. İlk etapta akıllı telefon ve tablet üretimi planladıklarını belirten Reeder CEO’su Uygar Saral “Bu merkezde tuşlu telefon üretimine başladık. İlerleyen dönemde telefon üretimine akıllı saat, akıllı ev aletleri, AI yani yapay zekâ destekli tüketici elektroniği cihazları da eklenecek. Reeder, akıllı ürünler üzerine kurulmuş bir geleneğe sahip bir şirket. Önümüzdeki sektör ajandasında ise yapay zekâ, bulut ve robotik çözümler var. Özellikle yazılım AR-GE’si ile bu kategoride birçok ürün geliştirip müşterilerimizin kolaylaştırmak için çalışacağız. Üreteceğimiz cihazların yerlilik oranı yüzde 55’ten daha fazla dolayısı ile Türk malı mührü taşıyor. Samsun fabrikamızda üretilen son teknoloji ürünleri sadece Türkiye değil yurt dışı pazarlara da sunulacak” dedi.