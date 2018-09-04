Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho Çin ve Batı Avrupa ülkelerinde ciddi satış rakamlarına ulaştıklarını belirterek “Global tüketiciler nezdinde 10 milyonluk çizgiyi aşarak kendimize yepyeni bir çıta belirledik. Bu çıtayı, en iyi yaptığımız şeyleri yapmaya devam etmemizi ve bizi en üst seviyeye taşıyacak inovasyonlar yapmamızı sağlayacak bir teşvik sembolü olarak ele alacağız” dedi.
Huawei 10 milyon adet P20 sattı
04.09.2018 - 03:12 | Son Güncelleme: 04.09.2018 - 03:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya’da Apple’ı geride bırakarak ikinci sıraya yükselen Çinli Huawei, yeni amiral gemisi modelleri P20 Pro ve P20 ile Batı Avrupa pazarını fethetti.
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