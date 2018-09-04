Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho Çin ve Batı Avrupa ülkelerinde ciddi satış rakamlarına ulaştıklarını belirterek “Global tüketiciler nezdinde 10 milyonluk çizgiyi aşarak kendimize yepyeni bir çıta belirledik. Bu çıtayı, en iyi yaptığımız şeyleri yapmaya devam etmemizi ve bizi en üst seviyeye taşıyacak inovasyonlar yapmamızı sağlayacak bir teşvik sembolü olarak ele alacağız” dedi.