Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılında hayata geçirilecek proje ile TİSVA Türkiye Grameen Mikrofinans Programı dahilinde 175 bin dar gelirliye dağıtılan 770 milyon liralık mikro krediler artık Paycell tarafından hazırlanan özel kartlarla dağıtılacak. Uygulamada üye girişleri ise “Turkcell Hızlı Giriş” teknolojisi üzerinden gerçekleştirilecek. TİSVA’nın dijitalleşmedeki isteğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Artık TİSVA’nın dar gelirli kadınlarımıza sağladığı mikro krediler tamamen dijitalleşecek” dedi. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda dijitalleşmeyi önceliklerini aldıklarını belirten TİSVA Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül de “Fiziki para dağıtımı Paycell Kart’la elektronik ortamda şeffaf ve güvenilir hale gelecek” diye konuştu.