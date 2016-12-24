Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mitinge ellerinde Türk bayrakları ile katılan Türk, Kürt, Arap ve Süryani vatandaşlar terör saldırılarına tepkilerini 3 dilde sloganlarla dile getirdi. Ağrı’da cuma namazı çıkışı bir araya gelen ve Vali Musa Işın’ın da destek verdiği, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden ve vatandaşlardan oluşan çok sayıda kişi, terörü lanetlemek için yürüyüş düzenlendi. Adıyaman, Şanlıurfa, Sinop, Samsun, Manisa’da da on binlerce vatandaş, teröre tepki gösterdi. “Şehitlere saygı, teröre karşı birlik yürüyüşü” düzenlendi. Düzce’de ise İmam Hatip Lisesi yaklaşık 3 bin öğrenci, düzenlenen yürüyüşle terörü lanetledi.