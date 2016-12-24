Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Ferit Melen Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle bugün yapılması planlanan Türk Hava Yolları ile Pegasus Hava Yollarının Ankara, Adana ve İstanbul Anadolu Jet'in Ankara ve İstanbul, SunExpress'in Antalya seferleri karşılıklı iptal edildi.
Van'da hava ulaşımına kar engeli
24.12.2016 - 13:56 | Son Güncelleme: 24.12.2016 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal oldu.
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431905 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/431905.aspx
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