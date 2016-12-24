Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en uzun kayak pistlerine sahip olan Palandökende yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Yediden yetmişe kayak coşkusunun tadını çıkaran çok sayıda yerli ve yabancı tatilci, kayağın keyfini doyasıya yaşadı. Büyük bir yoğunluğun yaşandığı pistlerde gün boyu kayak keyfi yapan kayak severler, Erzurum’a ve Palandöken’e hayran kaldıklarını ve tekrar gelmek istediklerini ifade ettiler.



Sway Hotel Genel Müdür yardımcısı Ömer Akça, rezervasyonların yoğun olduğunu belirterek, “Özellikle hafta sonu inanılmaz bir yoğunluk var. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülkemizin çeşitli yerlerinden gelen misafirlerimiz oldukça eğleniyorlar. Kar garantisi ve aydınlatılmış pistlerle beraber yılbaşına hazırız” dedi.