Kış turizmin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ hafta sonunda doldu taştı. Oteller Bölgesi’nden yukarı çıkmak isteyen kayakçılar ya da günübirlikçiler telesiyeje binmek için kuyruğa girdi.
Uludağ’da telesiyej kuyruğu
26.12.2016 - 10:22 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış turizmin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ hafta sonunda doldu taştı. Oteller Bölgesi’nden yukarı çıkmak isteyen kayakçılar ya da günübirlikçiler telesiyeje binmek için kuyruğa girdi.
Etiketler : uludağ,bursa,telesiyej,
432407 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/432407.aspx
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