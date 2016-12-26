Erdek ilçesine bağlı Şahinburgaz Mahallesi Draça mevkiinde sahile vurmuş halde kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Yapılan bir ihbar sonucu olay yerine giden Erdek Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun süre denizde kaldığı tahmin edilen ve bu nedenle bozulmuş bir erkek cesedinin olduğunu tespit etti. Kimliği belirsiz erkek cesedi inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Erdek sahilinde ceset bulundu
26.12.2016 - 11:27 | Son Güncelleme: 26.12.2016 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sahile vurmuş halde bir erkek cesedi bulundu.
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432437 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/432437.aspx
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