Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdek ilçesine bağlı Şahinburgaz Mahallesi Draça mevkiinde sahile vurmuş halde kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Yapılan bir ihbar sonucu olay yerine giden Erdek Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun süre denizde kaldığı tahmin edilen ve bu nedenle bozulmuş bir erkek cesedinin olduğunu tespit etti. Kimliği belirsiz erkek cesedi inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.