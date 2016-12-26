Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehidin annesi Perihan Ünal ve babası Yaşar Ünal oğullarının tedavi gördüğü Gaziantep’te olduğu için şehit haberi askeri yetkililerce, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan yakınlarına bildirildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu. 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’na katılan birliklerden Tatvan 10’uncu Komando Alayı’nda görevli sözleşmeli er Mehmet Ünal, geçen hafta El Bab’da, DEAŞ’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından önce sınır hattına, ardından ise helikopter ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ünal, sabaha karşı tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 38’inci şehidi olan Mehmet Ünal’ın 4 kardeşi ve bekar olduğu, şehidin cenazesinin yarın öğle namazını müteakiben Sorgun’da toprağa verileceği öğrenildi.



