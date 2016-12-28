Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup işçi, kavak ağaçlarını kesmek için kesim alanına gitti. İşçilerin kesim yaptığı sırada çiftçi Osman Nikferlioğlu da bu bölgeye geldi. İddiaya göre, işçilerin uyarısına rağmen burada dolaşırken, kesilen kavak ağacının üzerine devrilmesiyle öldü. Cumhuriyet savcısının inceleme yapmasının ardından Nikferlioğlu'nun cesedi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Üzerine ağaç devrilen çiftçi öldü
28.12.2016 - 13:14 | Son Güncelleme: 28.12.2016 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Tavas İlçesi'nde, çiftçilik yapan 60 yaşındaki Osman Nikferlioğlu, işçilerin kesim yaptığı sırada bir kavak ağacının üzerine devrilmesiyle yaşamını yitirdi.
Etiketler : Denizli,ağaç devrildi,çiftçi,öldü,
433054 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/433054.aspx
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