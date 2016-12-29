Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava muhalefeti nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinden bazılarını iptal etti



BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun gün içindeki seferleri de hava muhalefeti dolayısıyla programdan kaldırılmıştı.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda da bir çok seferini iptal ettiğini belirtti. İDO'nun iptal edilen seferleri.

29-12-2016 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

29-12-2016 17:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot

29-12-2016 17:30 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü

29-12-2016 18:00 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

29-12-2016 18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

29-12-2016 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

29-12-2016 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü

29-12-2016 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

29-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

29-12-2016 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

29-12-2016 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

29-12-2016 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü