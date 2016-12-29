Hava muhalefeti nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinden bazılarını iptal etti
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 19.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun gün içindeki seferleri de hava muhalefeti dolayısıyla programdan kaldırılmıştı.
İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda da bir çok seferini iptal ettiğini belirtti. İDO'nun iptal edilen seferleri.
29-12-2016 17:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
29-12-2016 17:30 Yenikapi - Bursa Hızlı Feribot
29-12-2016 17:30 Kartal-Tuzla-Yalova Deniz Otobüsü
29-12-2016 18:00 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
29-12-2016 18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
29-12-2016 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot
29-12-2016 18:30 Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü
29-12-2016 18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
29-12-2016 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
29-12-2016 19:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
29-12-2016 21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
29-12-2016 21:15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü