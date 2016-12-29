Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gün boyu devam eden fırtına ve yağışın etkisiyle akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Mesai çıkış saatiyle birlikte İstanbul’da ana halterlerde uzun trafik kuyrukları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklaması doğrultusunda kar yağışının da akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlamasıyla trafik İBB verilerine göre yüzde 83’e ulaştı.Ana halterlerde trafik durma noktasına gelince metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında da yoğunluklar yaşandığı görüldü. Fırtına nedeniyle vatandaşların şemsiyeleri ters dönerken bazı kişilerin ise başlarına poşet geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştığı görüldü.