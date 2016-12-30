Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 40 yıl önce baraj yapımı ve sel yüzünden köylerini terk etmek zorunda kalan Ayvacıklı vatandaşlar devlet tarafından Çarşamba'da yapılan tek katlı evlere yerleştirildi. Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan tek katlı 2 oda bir mutfaktan oluşan evlere yerleştirilen vatandaşlar zamanla nüfusun çoğalması ve evlerinin yetersiz kalması üzerine ilginç bir çözüm yolu buldu. Kalacak başka yer bulamayan ve bu konuda problem yaşayan bazı vatandaşlar çareyi mevcut binayı yıkmadan üzerine bina inşa etmekle buldu. Tek katlı bina dururken üzerine 2 ile 4 kat arasında değişen apartman yapıldı. Bu çözüm formülü mahalle sakinleri arasında hızla yayılınca ev üzerine ev yapılan bina sayısı da arttı. Evlerini tamamlayan vatandaşlar yeni yaptıkları binaya taşınırken, bazı ev sahipleri eski binalarını yıktı.



Kalan eski binaları ise bir kısım vatandaşlar yıkmadığı gibi yeni bina altında eski binalarını kullanmaya devam emesi ise gözlerden kaçmıyor.

Baraj nedeniyle devletin kendilerine tek katlı evler yaptığını söyleyen yöre sakinlerinden Şeker Aycan, "Evlerimiz ve arazilerimiz sular altında kaldı. Devlet de bize bu evleri yaptı. Zamanla nüfusumuz artınca bu evler bize biraz dar geldi. Kalacak başka yerimiz ve arsamız olmadığı için bu evleri yıkmadan üstlerine bina yaptık. Burada böyle çok ev var. Biraz zor oldu ama ne yapalım böyle yaptık. Bu evleri de ardiye şeklinde kullanıyoruz" diye konuştu.