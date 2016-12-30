Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı tüm şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar özlemini gidermek isteyen Ankaralılar parklara akın etti. Kimi vatandaşlar kartopu savaşı yaparak, kimisi de kardan adam yaparak gönüllerince eğlendi. Karla kaplanan şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.