Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ortaköy’de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen genç polis memuru Burak Yıldız, Mersin’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

SALDIRIDA ÖLEN İLK ŞEHİT

Gece kulübü önünde güvenlik önlemi alan 21 yaşındaki polis memuru Burak Yıldız, ilk şehit olan kişi oldu.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Evleri’nde annesi Aslı, ablası Leyla ve ağabeyi Murat Yıldız ile yaşayan ve 10 ay önce polis olan Burak Yıldız’ın cenazesi Mersin’e getirildi.

OĞLUNUN TABUTUNU GÖREN ANNE İKİ KEZ BAYILDI

Törende, oğlunun Türk Bayrağı’na sarılı tabutu başına gelen anne Aslı Yıldız, acıya daha fazla dayanamayarak bayıldı.

Şehidin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli ağabeyi Murat Yıldız ise tören boyunca metanetini korudu.