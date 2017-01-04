Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okmeydanı’nda bir kahvehanede çekilen ve sosyal medyada yer almasının ardından tepkilere yol açan görüntülere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alınmıştı. Şişli Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ayşegül B.(26) ve Hamit D. (57), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanan zanlılara yönelik Okmeydanı’nda düzenlenen operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Okmeydanı’nda Ayşegül B.’nin kaldığı eve giren polis, odada arama yapıyor. Ayşegül B.’ye sorular yönelten polis, daha sonra genç kızı gözaltına alıyor.