Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çene Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser bulmak maksadıyla kaçak kazı yaptıkları yönünde duyum alması üzerine hemen harekete geçti. Söz konusu bölgeye giden ekipler, Ö.Ö, S.A, Ş.A, D.U ve S.K'yı kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Ekipler, 5 şahsı gözaltına alarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürürken, kazıda kullandıkları malzemelere de el koydu. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.