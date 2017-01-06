Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kayan ve devrilen 11 tır nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 tır kaydı.

Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor. Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve tırları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

İSTANBUL KİLİTLENDİ! YOĞUNLUK YÜZDE 80

Mesai saatinin bitimiyle yüzde 90'lara kadan çıkan trafik yoğunluğu 21.50 itibariyle halen yüzde 80 civarında devam ediyor. TEM Otoyolu, Seyrantepe'den başlayan yoğunluk Selimpaşa'ya kadar devam ederken, E-5'te Çağlayan mevkiinden başlayan araç kuyruğu Haramidere'ye kadar uzuyor.

İş çıkış yoğunluk yüzde 90'ları geçti. Saat 22:07 sularındaz trafik yoğunluğu yüzde 80 gösteriyordu.