Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, sonunda İstanbul'da da yollar karla kaplandı. Haliyle sürücüler için tehlikeli hale geldi. Ancak bazı sürüş teknikleriyle tehlikeyi en aza indirmek mümkün.

Güvenli Sürücülük Eğitim Merkezi (GÜSEM) İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Yener Gülünay da, karlı ve buzlu yollarda araç kullanma tekniklerini anlattı.

SICAKLIK +3 DERECENİN ALTINA DÜŞERSE...

Öcelikle kış lastiği kullanmak oldukça önemli. Üstelik kış lastiği için kar yağışını beklemek gerekmiyor, hava sıcaklığı +7 derecenin altına düştüğü anda takmak gerekli.

Öte yandan yaşadığınız bölgede nerelerde buzlanma olabileceğini bilmeniz sizin için faydalı olur. Ancak bazen tanımadığımız yollara gireriz. Bunun için hava sıcaklığı +3 derecenin altına düştüğü anda, artık yolu buzlu kabul edin. Zaten günümüzde birçok arabada dışarıdaki sıcaklık yol bilgisayarından takip edilebiliyor.

DİREKSİYON HAREKETLERİ

Bu tür tehlikeli yollarda aracı yumuşak kullanmaya çalışın.

Direksiyonu sert ve fazla çevirmeyin. Bu, aracın kaymasına sebep olur. Bu hataya düşerseniz araç savrulma yapabilir. Eğer arkadan savruluyorsa, ya debriyaja basın ya da ayağınızı gazdan çekin. Sonra direksiyonu arka tarafın savrulduğu yöne çevirin.

Savrulma önden oluyorsa yine debriyaja basmanız ya da ayağınızı gazdan çekmeniz gerekir. Daha sonra direksiyonunuzu yumuşatın.

GAZ PEDALINA ANİDEN YÜKLENMEYİN

Gaza birden yüklenmeyin, patinaj ihtimalini arttırırsınız. Ancak patinaja düşseniz bile kurtulmak mümkün. Hemen debriyaja basın.

FREN SİSTEMİNE GÖRE TEKNİK DEĞİŞİYOR

Frene yumuşak hamleler uygulayın. Fren yapmanız gerekirse, fren sistemine göre farklı uygulamalar yapmanız gerekir.

Aracınızda ABS sistemi varsa, fren ve debriyaja sonuna kadar basın. Durana kadar da ayaklarınızı çekmeyin.

Eğer ABS sistemi yoksa, yine debriyaja sonuna kadar basın, ancak frene kuvvetli bir baskı uygulamayın. Çünkü ABS olmayan araçlarda sert fren yapıldığında tekerlekler kitlenir. Bu saatten sonra direksiyonu ne kadar çevirirseniz çevirin, araca yön veremezsiniz. Frene ayağınızı hızlı bir şekilde bir kaç defa basıp çekmek de iyi bir yöntemdir. Böylece kendi ABS'inizi yapmış olursunuz.

VİTES HAREKETLERİ NASIL OLMALI?

Bir diğer konu da vites hareketleri...

Öncelikle vites küçültmekten mümkün olduğunca kaçının. Çekiş tekerlekleriniz kitlenebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, derhal debriyaj basarak çekiş tekerlekleri üzerindeki baskıyı dağıtın.

Vites büyütme işlemini ise düşük devirlerde yapın.

YOKUŞ İNERKEN DİKKAT EDİN

Kışın en heyecanlı anlardan biri de yokuş inmektir.

Yokuş inerken hızınızı arttırmamaya dikkat gösterin. Frene çok hafif basın ve el frenini tekerlekleri kitlemeyecek şekilde bir - iki diş çekin. Bir de inerken düşük vitesleri tercih edin.

Yokuş çıkmak ise inmeye göre daha az risk taşır. Yokuşa hızlanarak yaklaşın. Tırmanmaya başlarken patinajı önlemek için üst vites düşük devir taktiğini uygulayın.

BU NOKTALARA DA DİKKAT EDİN

Son olarak bir kaç pratik bilgi...

- Öndeki araçla mesafeniz en az 5 saniye olsun.

- 3 şeritli yolda orta şeridi tercih edin.

- Önünüzde trafik yavaşlıyorsa 4'lüleri yakarak arkadaki aracı uyarın. Dengesiz yüklemeden kaçının.

- Köprülere, viyadüklere, tünellere, rüzgara açık alanlara ve güneş görmeyen yerlere dikkat edin, çünkü bunlar daha erken donar.

Unutmayın, ne kadar iyi bir sürücü olursanız olun, bir şeyleri fizik kurallarının el verdiği kadar yapabilirsiniz.