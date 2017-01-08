Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeterli yağış olmadığı için kayak sezonunu geç açan Erciyes Kayak Merkezi, son günlerdeki yağışlarla adeta kara doydu. Özellikle dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu süren yağış sonrası kayak merkezinde kar kalınlığı 160 santimetreye, kimi bölgelerde ise 2 metreye kadar yaklaştı. Kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ise ulaşım ve kayak faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kayseri-Erciyes ve Develi-Erciyes karayolları ile kayak merkezi bölgesindeki konaklama tesislerinin yollarında karla mücadele çalışması yaptı. Tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, kayak merkezinde ise tesisler çalıştırılamadı. Kent merkezinde adeta kara hasret kalan vatandaşlar, Erciyes Dağı ve eteklerinde özlemlerini kar topu oynayıp, fotoğraf çektirerek giderdi. Kayak kursu için kayak merkezine giden bir grup öğrenci de tipi nedeniyle pistlere çıkamayınca, kar topu oynayıp karlar üzerinde yuvarlanarak eğlendi.