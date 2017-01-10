Görüntüler Küçükçekmece Tepeüstü Yeni Mahalle'de dün akşam çekildi. Snowboard tutkunu Göksel Gülen simli genç, yolların kapalı olması nedeniyle Kartepe'ye gidemeyince soluğu sokakta aldı. Arabasının arkasına bağladığı iple snowboard yapan genç, Küçükçekmece sokaklarındaki ilginç görüntüler oluşturdu.
Mahallede snowboard keyfi
10.01.2017 - 14:01 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küçükçekmece'de snowboard tutkunu genç, kar yağınca soluğu sokakta aldı. Mahallede arabasının arkasına bağladığı iple snowboard yapan genç, büyük ilgi gördü.
Etiketler : snowboard,küçükçekmece,
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