Görüntüler Küçükçekmece Tepeüstü Yeni Mahalle'de dün akşam çekildi. Snowboard tutkunu Göksel Gülen simli genç, yolların kapalı olması nedeniyle Kartepe'ye gidemeyince soluğu sokakta aldı. Arabasının arkasına bağladığı iple snowboard yapan genç, Küçükçekmece sokaklarındaki ilginç görüntüler oluşturdu.  