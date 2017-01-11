Mustafa Sarıoğlu (62) idaresindeki 20 RR 677 plakalı kamyonet, Köprübaşı mevkisinde şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Sarıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Sarıoğlu'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.