Mustafa Sarıoğlu (62) idaresindeki 20 RR 677 plakalı kamyonet, Köprübaşı mevkisinde şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Sarıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Sarıoğlu'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Denizli'de kamyonet devrildi: 1 ölü
11.01.2017 - 12:34 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : denizli,denizli kaza,trafik kazası haberleri,
437038 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/437038.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER