Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Ayran Mahallesi'nde yaşayan Kadriye (73) ve Bozan Kartal (92) çiftine sabah saatlerinde kahvaltı götüren yakınları, yaşlı çifti yataklarında hareketsiz gördü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede, Kadriye ve Bozan Kartal çiftinin ilk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.