Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü; Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda H.M.K. (20), H.A. (17), N.Ç. (16), M. Ç. (19), M. G. (19) ve E.A. (20) isimli 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 6 kişinin evlerinde yapılan aramalarda 14 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet çalıntı laptop ve bir miktar para ele geçirildi. Çalınan malzemelerin tamamı eksiksiz olarak ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Gözaltında suçlarını itiraf eden zanlılar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca asayiş ekiplerince dün yakalanan ve adliye sevk edilen 7 torbacıdan 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken 5’i de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık anı kamerada...Çaldıklarını satamadan yakalandılar
Kahramanmaraş'ta polisin hırsızlara yönelik uzun çalışmalar sonucunda 5 ayrı iş yerinden keşif ve gözetlemelerle hırsızlık yaptıkları tespit edilen yaşları 16 ile 20 arasında değişen 6 kişilik hırsızlık şebekesi, çaldıkları malzemeleri satamadan yakalandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü; Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda H.M.K. (20), H.A. (17), N.Ç. (16), M. Ç. (19), M. G. (19) ve E.A. (20) isimli 6 şüpheli yakalandı.
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