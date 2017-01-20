Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantepli Yusuf Çello, geçen yıl nisan ayında uzun süredir geçmeyen soğuk algınlığı şikâyeti nedeniyle doktora başvurdu. Yapılan ileri tetkiklerde, durumunun kalp yetmezliği sebebiyle düzelmediği ortaya çıktı. İstanbul ya da Ankara’ya gitmesi önerilen Çello’nun tedavisi, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor. Lise son sınıf öğrencisi olan ve hastalığından dolayı eğitimine de ara veren genç, bir an önce eski sağlığına kavuşmak için kalp nakli olmayı bekliyor. Herkese organ bağışı çağrısında bulunan, Çello “İyileşip eve gitmek istiyorum. İnsanlarımız organ bağışı konusunda duyarlı olsunlar. Organ bağışı hayat kurtarır” dedi.

İŞTE BELİRTİLERİ

Doç. Dr. Numan Ali Aydemir ise “Hastalık, Yusuf’un durumunda olduğu gibi hepimizde geçirebileceğimiz bir üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı gelişebilir. Basit bir rahatsızlıktan sonra nefes darlığı, harekete karşı toleranssızlık, tahammülsüzlük hastalığın belirtisi. Eğer öyle bir durum söz konusu olursa, kişilerin hemen sağlık merkezine başvurması lazım’’ diye konuştu. Viral problemler sebebiyle oluşabilecek kalp hastalıklarının basit önlemlerle engellenebileceğini belirten Aydemir “Dikkatli olmak, temel önlemleri almak yeterli olacaktır” dedi.