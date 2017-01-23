Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, sabah saat 07.00 sıralarında Halife Devriş Mahallesi’ndeki 3 katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Bacadan çıkan kıvılcımlar, 4 nüfuslu Orhan Güler isimli vatandaşın evinde yangına neden oldu. Evin yandığını gören komşular; önce itfaiye ekibini aradı, sonrada yangına müdahale etti.İtfaiye ekibi ve mahalle sakinlerinin yardımı ile yapılan bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi.Geçimini taksicilik yaparak sağlayan Orhan Güler ise, yangın esnasında evde olmadıklarını belirtti. Güler, “Biz üç katlı binanın ikinci katında kirada oturmaktayız. Evde bulunmadığımız bir sırada binanın bacasında çıkan yangın evimizin yanmasına neden oldu. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ancak ev yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Şükürler olsun ki o sırada kimse evde yoktu. Yoksa o yangında kurtulmaları mümkün olmayacaktı” şeklinde konuştu.Durumu öğrenen Orhan Güler’in taksi durağındaki arkadaşları ise, kendisine ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundular.