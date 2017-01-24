Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATO, Türkiye genelinde olduğu gibi yurt dışında da bilinen ve beğeniyle tüketilen "Adana Kebabı"nın taklit edilerek yozlaşmasını önlemek üzere 2004 yılında yapılan başvuruyla Türk Patent Enstitüsünden "Coğrafi İşaret" aldı. Elde edilen tescille standarda uymayanların "Adana Kebabı" olarak sunumunun engellenmesi konusunda önemli adım atıldı.

Aralarında Avustralya ve KKTC'nin de bulunduğu Türkiye’de çoğunluğu Adana olmak üzere Ankara, İstanbul, Bolu, Nazilli, İzmir, Mersin, Bodrum ve Antalya gibi kentlerde 250’ye yakın işletme, standartlara uygun "Tescilli Adana Kebabı" satışı yapmak üzere belge ve logo işareti aldı.



AB'den patent almak için çalışma başlatıldı



Belge ve logo alan işletme sayısı her geçen gün artarken, Almanya, İtalya, Fransa, Belçika ve Romanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren çok sayıda işletmeci de bu konuda bilgi almak üzere ATO’ya başvurdu. Başvuruları değerlendiren ATO, Adana Kebabı'nın AB'den patent almadan AB ülkelerinde sofralarda yerini alamamasından dolayı bu ülkelere coğrafi tescil işareti veremedi. Bu nedenle AB'den patant almak için araştırma başlatıldığı sıra ATO Başkanı Atila Menevşe Almanya'daki bir fuarda Adana Kebabı olarak bir kebap satıldığını görünce Adana Kebabı'na uluslararası patent alınması için çalışma başlattı.



"Adana Kebabı'nın ününe ün katacağız"



Adana Kebabının ismini Avrupa’da, Almanya’da bir fuarda yabancılar tarafından kullanılmasına hem memnun olduklarını hem de hayıflandıklarını belirten Menevşe, "Dedik ki isminin bu kadar yaygın olduğunu bildiğimiz halde niye uluslararası patentini almıyoruz. Şuan hazırlıkları yapıldı ve müracaat aşamasında. Biz inşallah uluslararası patentini alarak zaten ismi dillerde dolaşan Adana Kebabının bir kat daha ününe ün katacağız" dedi.



AB'ye Türkiye'den önce Adana Kebap girecek



Atila Menevşe, Adana kebabı için Avrupa Birliğinin patent enstitüsüne başvuru yapılacağına dikkat çekerek şunları kaydetti:



"Adana kebabının uluslararası bir ürün haline gelmesi bize bir gurur verdi ama patentinin Türkiye’nin elinde olması gereğini anladık. Avrupa Birliği'ne girmek Türkiye’nin 50 yıllık bir hedefi ve ondan da vazgeçmiş değil. Avrupa Birliği kriterleri açısından Türkiye’nin vazgeçilmezleri olarak biz devamlı söylüyoruz. Avrupa Birliği'ne girmeden önce ürünlerimizin girmesi tabi ki çok önemli."