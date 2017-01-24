Kaza, merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VL 578 plakalı otomobil ile 23 DS 313 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 