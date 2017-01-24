Kaza, merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VL 578 plakalı otomobil ile 23 DS 313 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elazığ'da trafik kazası, yaralılar var
24.01.2017 - 11:48 | Son Güncelleme: 24.01.2017 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VL 578 plakalı otomobil ile 23 DS 313 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler : Elazığ,Elazığ haberleri,
440851 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/440851.aspx
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