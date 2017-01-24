Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkez Ulukent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VL 578 plakalı otomobil ile 23 DS 313 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

