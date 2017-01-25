Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı Marmara'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı 5

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor) 11

Bursa: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile zamanla il geneli kar yağışlı 6

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak yağışlı 16

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu 9