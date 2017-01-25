Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir, bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bölgedeki kar yağışının cumartesi günü gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı da kar yağışıyla 8 ila 10 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek. Kar yağışı ve hava sıcaklığının azalması sebebiyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olmaları istendi.