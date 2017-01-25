Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişme botla kayarken çarpışma sonucu kafa travması geçiren 36 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni yaşamını yitirdi. Davraz Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesinde şişme botla kayan Deregümü İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş (36), alanda kendisi gibi kayanlarla çarpışarak yaralandı. Merkezdeki 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ulutaş'ın kafa travması geçirdiği tespit edildi. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan 7 yıllık öğretmen Ulutaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ulutaş'ın cenazesi, memleketi Ankara'ya gönderildi.